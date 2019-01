Referat für Stadtplanung vertröstet

Daher wollte die Bayernpartei vom zuständigen Referat wissen, was aus der Idee geworden ist. Am 19. Dezember 2018 wurde die Machbarkeitsstudie zu dem Seilbahnprojekt beschlossen, seitdem herrscht große Stille rund um das Vorhaben. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung vertröstet die Bayernpartei allerdings und zählt in der Antwort auf, welche Maßnahmen vor dem 19. Dezember eingeleitet wurden.