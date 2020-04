So wie auch Liverpool? "Bei den Fans gibt es schon Sorgen, vielleicht sogar die Angst, dass die Saison eventuell nicht zu Ende gespielt wird", erklärt Journalist und England-Experte Raphael Honigstein der AZ: "Nach 30 Jahren ist man jetzt nur noch zwei Spieltage vom Gewinn der Meisterschaft entfernt. Eine ganze Generation hat also noch nicht erlebt, wie sich der Titelgewinn anfühlt."

Angst um Gesundheit der Menschen überwiegt Sorge um Titel

Es scheint fast, als würde sich ein nationaler Titelfluch für Liverpool fortsetzen. Immer wieder mal waren die Reds in den vergangenen 30 Jahren nah dran, scheiterten aber knapp. Wie 2014, als Klub-Legende Steven Gerrard im entscheidenden Spiel in der Nachspielzeit ausrutschte und so Chelsea London den Sieg und die Meisterschaft ermöglichte. "Bei vielen Fans herrscht unterschwellig, die Angst, dass es nie klappen könnte", sagt Honigstein.

Doch noch gibt es Hoffnung. Wie in der bekannten Klub-Hymne "You‘ll Never Walk Alone" besungen, warten die Fans auf den "goldenen Himmel" am "Ende des Sturms". Auf eine Fortsetzung der Saison – und den Titel. Andernfalls droht der Liga das Chaos, finanziell wie organisatorisch. Übrigens: Manchester United, zuletzt wieder besser in Form, würde Stand jetzt die Champions League verpassen. Das dürfte auch Daragh Curley nicht gefallen.

Abgesehen davon gibt es in Liverpool gerade Wichtigeres: "Die Angst, wie sich die Krise auf die Gesundheit und die Existenz der Menschen auswirkt, ist auch in Liverpool das deutlich dominantere Thema. Da ist selbst ein möglicher Titel zweitrangig", so Honigstein. So oder so: Die Fans rund um Anfield bangen.

