Doch nicht nur Mario Götze, auch sein jüngerer Bruder Felix wurde Ziel von Anfeindungen. In einem Interview mit "t-online" erzählt der ehemalige Bayern-Verteidiger nun von seinen Erfahrungen. "2013, als Mario von Dortmund nach München gewechselt ist, ging ich noch zur Schule. Und das ausgerechnet in Dortmund. Da kann man sich ja denken, was man von dem einen oder anderen Mitschüler zu hören bekommen hat", sagt der Defensivmann, der im Sommer von den Amateuren des FC Bayern zum FC Augsburg gewechselt ist. "Diese Zeit war nicht einfach für mich, aber letztlich habe ich gelernt damit umzugehen und mich auch entsprechend daran gewöhnt", erzählt er weiter.