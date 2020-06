Jedoch gibt es natürlich auch in den Hallenbädern spezielle Corona-Regeln, an die sich die Gäste halten müssen. So müssen die Besucher im Eingangsbereich, im "Stiefelgang" der Umkleidebereiche sowie in den Gastro-Arealen zu jeder Zeit eine Maske tragen. In den Duschen und Toiletten muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Gleiches gilt für die Schwimmhallen mit Aufenthaltsbereich sowie die Freiflächen. Duschen und Sanitärbereiche sind geöffnet, allerdings kommt es wegen der Hygienevorschriften zu Einschränkungen. Zudem weisen die Stadtwerke auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern hin.