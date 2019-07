Kleiner Tipp: Da die Züge bei solchen Großveranstaltungen erfahrungsgemäß sehr voll sind, kann notfalls auf die U1 ausgewichen werden. Von den U-Bahn-Stationen "Gern", "Westfriedhof" oder "Georg-Brauchle-Ring" können die Besucher dann zum Stadion laufen.

Sicherheit beim Bon Jovi-Konzert

Wie bei Konzerten und Großveranstaltungen im Münchner Olympiastadion üblich, dürfen nur kleine Taschen mit dem nötigsten Inhalt wie Geldbeutel und Gesundheitsartikeln mitgenommen werden. Die Größe darf dabei nicht über Din A4 hinausgehen. Größere Taschen müssen am Einlass abgegeben werden. Verboten sind unter anderem die Mitnahme von Waffen, Selfiesticks, Regenschirmen, Getränken jeglicher Art und größere Kameras.

Für das Bon-Jovi-Konzert am 5. Juli 2019 sind über 100 Ärzte und Sanitäter ehrenamtlich im Olympiastadion vor Ort, die pro Tag knapp elf Stunden im Einsatz sein werden. Damit kein Bon-Jovi-Fan vor Beginn des Konzerts kollabiert, rät der Sanitätsdienstleiter der Johanniter: "Auch wenn die Schlangen gerade an den Damentoiletten oft lang sind, darf man das Trinken an einem Konzertabend nicht vergessen", rät Markus Bauer on den Johannitern. "Anderthalb bis zwei Liter alkoholfreie Getränke sollten es schon sein, um bis zum letzten Lied fit zu bleiben."

In und rund um das Olympiastadion sind am 5. Juli sieben Sanitätsstationen in Betrieb. Dort können Notfälle und kleinere Blessuren der wartenden Zuschauer behandelt werden. Zusätzlich stehen laut Johanniter Teams mit mehreren Einsatzfahrzeugen bereit.

Einlass ins Olympiastadion

Der Einlass zum Bon Jovi-Konzert im Münchner Olympiastadion startet um 16 Uhr.

Bon Jovi in München: Beginn und Vorband

Ab etwa 18.30 Uhr wird der Special Guest "Def Leppard" die Menge richtig einheizen. Die britische Hard-Rock-Band wird ein Best-of mit Hits wie "Pour some sugar on me", "Let's get rocked" und "Armagedon it" abfeuern und die Fans so richtig auf Bon Jovi vorbereiten.