"Anerkennung für Fridays for Future" Greta Thunberg erhält Alternativen Nobelpreis

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) erhält den Alternativen Nobelpreis. Das gab die schwedische Right Livelihood Award Stiftung in Stockholm bekannt. Die 16-jährige Schwedin sei "eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft weltweit" heißt es in der Begründung des Stiftung-Direktors Ole von Uexküll. Thunberg verschaffe sich Gehör und sage den Mächtigen die Wahrheit.