Andreas Gabalier, der King des VolksRock’n’Roll, war nur eins der Higlights bei der "Starnacht am Wörthersee". Die Schlagerstars gaben sich am Freitag in Klagenfurt quasi die Klinke in die Hand. Auch Vaneassa Mai, Beatrice Egli und Nik P. rockten die Arena. Und auch Altmeister Roland Kaiser gab sich die Ehre.