Andrea Kiewel ist zurück Ohne Publikum: Sommer-Saison vom "ZDF-Fernsehgarten" beginnt

Der "ZDF-Fernsehgarten" startet am Sonntag, 10. Mai (12:15 Uhr), in die Sommer-Saison 2020. In 21 Folgen ist dann Moderatorin Andrea Kiewel (54) wieder in der Show zu sehen. "Die größte Liebe meines Lebens mit den tollsten Zuschauern der Welt ist zurück - die 'Fernsehgarten'-Saison geht los. Ab jetzt ist jeder Sonntag wie ein Sommerurlaub", wird Kiewel vom Sender zitiert.