Laut Kiewel soll der Comedian auch nicht bei den Proben am Sonntagmorgen anwesend gewesen sein – "weil er angeblich verschlafen hat. Ich denke mir, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er hier vorhat." Anschließend wurde die 54-Jährige sogar noch deutlicher: "Dass dann ein Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, halte ich für das mieseste Verhalten, das es unter Künstlern unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festivalmodus sind 'Shame on You' Luke Mockridge. Never ever again."