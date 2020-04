Kein Platz zum Ausweichen sorgt für Anstieg von häuslicher Gewalt

Was sind die Auslöser für diesen Anstieg von Gewalt in den eigenen vier Wänden?

Weil Menschen, die ohnehin schon nicht in einer perfekten Beziehung leben, nun gar keinen Platz mehr haben auszuweichen. Wenn der Partner in normalen Zeiten schon nervt und man sich nichts zu sagen hat, kommt jetzt dazu, dass man zusammen in einer vielleicht kleinen Wohnung sitzt und dann möglicherweise auch noch kleine Kinder da sind – je nach Charakter eines Menschen kann er dann ausrasten. Die momentane Situation bringt in schlechten Beziehungen nochmal das Schlechteste nach oben.