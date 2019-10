Stefan Mross mit emotionalem Post

"Der Amoklauf in Halle hat uns unseren treusten Fan aus Halle genommen... Lebensfreude, Musikfan und treuer Anhänger unserer Schlagermusik. Das war Janas Leben. Mit 3 Schüssen auf einen unschuldigen Menschen geschossen - Was soll man dazu noch sagen. Ich bin Fassungslos", schrieb er am Donnerstag in seinem Beitrag. Tragisch: Laut Mross haben sich beide noch am Dienstag bei einer Fernsehaufzeichnung in Leipzig getroffen.