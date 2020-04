"Anderweitige Verpflichtungen" "Das Traumschiff: Marokko": Darum war Harald Schmidt nicht an Bord

Am Ostersonntag schipperte "Das Traumschiff" zur Primetime im ZDF in Richtung Marokko. Allerdings war Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, seit 2008 gespielt von Harald Schmidt (62), nicht mit an Bord. Denn Schmidt "hatte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im November 2019 leider anderweitige Verpflichtungen", zitiert die "Bild"-Zeitung das ZDF.