Anders als ihre Geschwister Prinzessin Adrienne: Das Foto zum 1. Geburtstag überrascht

Dem niedlichen Anblick des fröhlichen Kindes tut das selbstverständlich keinen Abbruch. Das sieht auch die stolze Mutter so und kommentiert das Foto mit den Worten: "Heute vor einem Jahr hast du diese Welt betreten. Vom 1. Tag an warst du das süßeste und glücklichste Baby! Herzlichen Glückwunsch, Adrienne - wir lieben dich!" Der Vater der drei Kinder ist Madeleines Ehemann (seit 2013), der britische Geschäftsmann Christopher O'Neill (44). Die Familie lebt aktuell in Florida.