Heimatstern

Der Münchner Verein Heimatstern bringt Lebensmittel und Dinge, die jeder braucht, dorthin, wo es selbst am Allernötigsten mangelt: zum Beispiel in Flüchtlingslagern in Griechenland und entlang der Balkanroute. Aber auch hier in München hilft der Verein und betreut wohnungslose Menschen in vielerlei Belangen, von der Kleiderausgabe bis zur Hilfestellung beim Schriftverkehr mit Ämtern und Behörden.