And Action! Für eine lange Nacht: Die besten Snacks für die Oscars

Die Avocado lässt sich ganz leicht in ein gesundes Fast Food verwandeln. Für die grüne Pommes-Variante mittelreife Avocados in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. Diese erst in Mehl wälzen, dann in verquirltes Ei tunken. Für die Panade Paniermehl oder Panko mit Gewürzen (Salz, Pfeffer, Chili und Knoblauch) mischen. Die Avocadostreifen danach in der Panade wenden, bis keine grüne Stelle mehr sichtbar ist. Anschließend im Ofen für sechs bis acht Minuten pro Seite bei 180 Grad rösten - fertig!