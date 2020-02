Analyse nach der Einzugsshow "Big Brother - Die Late Night Show": Kultbewohner Zlatko kehrt zurück

Kultbewohner Zlatko Trpkovski (44) ist der erste prominente Gast in "Big Brother - Die Late Night Show" (23:15 Uhr, sixx). Die Sendung wird am heutigen Montag (10. Februar) direkt im Anschluss an die große Einzugsshow der neuen "Big Brother"-Staffel (20:15 Uhr, Sat.1.) ausgestrahlt. In der Talksendung wird der Teilnehmer der ersten Staffel mit Melissa Khalaj (30) und Jochen Bendel (52) über die Container-Anfänge sprechen. Er wird aber auch die neuen Kandidaten analysieren.