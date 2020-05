Bei welchem Verein wird Schweinsteiger Trainer?

Er wisse nicht, ob wegen der leeren Stadien die Spieler auf Schwalben oder irgendwelche Theatralik verzichten würden. "Aber was ganz sicher der Fall ist: Wenn zum Beispiel ein Stadion so voll ist wie in Dortmund, üben die Zuschauer einen ungemeinen Druck aus", meinte er. "Der fehlt jetzt natürlich."