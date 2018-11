An Thanksgiving Ariana Grande: Schmerzhafte Erinnerung an Mac Miller

Der Tod von Rapper Mac Miller (1992-2018) Anfang September hat Popstar Ariana Grande (25, "Thank U, Next") tief erschüttert. Die beiden Musiker waren einige Jahre ein Paar, ehe ihre Beziehung im Frühjahr dieses Jahres in die Brüche ging. Zu Thanksgiving am 22. November hat sie ihrem Ex-Freund nun eine Instagram Story gewidmet. Die 25-Jährige veröffentlichte einen Screenshot ihres Telefons, auf dem eine intime Erinnerung vom 22. November 2017 angezeigt wird. Auf dem Foto von vor einem Jahr sind Grande und Miller in trauter Zweisamkeit zu sehen.