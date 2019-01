An Tag elf war Schluss für sie Gisele Oppermann: "Die Zuschauer wollten mich leiden sehen"

Sie mussten sehr oft in der Show weinen. Würden Sie sich auch privat als sehr emotional bezeichnen?

Oppermann: Ich bin emotional. Aber ich bin auch eine richtig starke Frau. Das war eine Ausnahmesituation, in der ich mehr Emotionen rausgelassen habe. Ich heule ja nicht einfach so Zuhause am helllichten Tag. Da kommen auch keine Ratten oder Kakerlaken an in Deutschland. (lacht) Deshalb war es auch gar nicht so einfach, mich selbst als so schwache Person zu sehen. Das war heftig.