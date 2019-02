Weilheim - Ente gut, alles gut, dies könnte einem 45-jährigen Garmischer durch den Kopf gegangen sein, als er am Samstag in einen Streit verwickelt war. An der SB-Kasse eines Supermarktes drängelte sich der Garmischer an einem in der Kassenschlange wartenden Weilheimer (39) vorbei. Von dieser Dreistigkeit überrascht, stellte der 39-Jährige den Mann zur Rede, was sich sehr schnell zu einem lautstarken Streit entwickelte, im Laufe dessen der Weilheimer den 45-Jährigen beleidigte.