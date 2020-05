An Organisation von Sean Penn Corona-Krise: Twitter-Gründer Jack Dorsey spendet erneut

CORE hat in den letzten Wochen unter anderem dutzende Teststandorte in ganz Kalifornien bereitgestellt, die von freiwilligen Helfern betrieben werden. Auf der Webseite der Organisation ist von mehr als 250.000 kostenlosen Tests die Rede, die bislang durchgeführt wurden. Weitere Standorte wie in New Orleans, Atlanta und Detroit sind in Planung.