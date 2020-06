Fall 1: Am Samstag, gegen 21 Uhr, konnte eine Polizeistreife am Frankfurter Ring (Milbertshofen) zwei Motorräder und ein Quad dabei beobachten, wie diese mit überhöhter Geschwindigkeit Fahrzeuge auf beiden Fahrspuren überholten. An der Kreuzung zur Schleißheimer Straße positionierten sich die drei Fahrzeuge nebeneinander an der Haltelinie. Zwischen den drei Fahrern fand eine Diskussion statt, vermeintlich ging es hierbei um eine Absprache zu einem Rennen.