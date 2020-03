München/Seefeld - Es ist, als ob man in einen Abgrund schaut, wenn Hans F. (56, Name geändert) von seiner Kindheit erzählt. Gewalt und sexueller Missbrauch waren für das Findelkind, das in verschiedenen bayrischen Heimen aufwuchs, Alltag. Eine Nonne, Erzieher, Mitschüler, Fremde hätten sich an ihm vergangen. "Was mir vorgeworfen wird, habe ich selbst erlebt", sagt er am Mittwoch beim Prozessauftakt im Gerichtssaal der Stadelheimer Justizvollzugsanstalt.