Und daher ist der nächste Aufruf wieder hier in Deutschland: Am Samstag, 18. Mai, findet eine Typisierung in München statt. Von 9 bis 14 Uhr stehen Astrids Freunde und Mitarbeiter der DKMS in der Parkstadt Schwabing (Pro Health Club in der Wilhelm-Wagenfeld-Str. 6) bereit, um Menschen als potenzielle Stammzellspender für Blutkrebspatienten zu registrieren. Mit einem Wattestäbchen nehmen sie dann eine Speichelprobe für den Gentest – neue Hoffnung für Astrid G.

Aufgeben ist für Astrid G. keine Option

Die Schwerkranke hofft, dass viele Menschen von der Aktion erfahren, und vor allem auch in der afrikanischen Community die Werbetrommel rühren – vielleicht kennt jemand jemanden, der Astrid G.s genetischer Zwilling sein könnte.

Aufgeben kommt für die junge Frau ohnehin nicht in Frage. Das hat sie bei verschiedenen Medienauftritten seit der brutalen Diagnose immer wieder betont. Sie will leben und ihre Söhne, die erst neun und elf Jahre alt sind, aufwachsen sehen – und für ihren Mann Florian da sein. Der 43-Jährige sitzt im Rollstuhl, seit ihn vor fünf Jahren ein Auto auf seinem Roller erfasst hat.

Aktuelles Ziel: Zeit gewinnen bis zu einer Stammzelltransplantation

Astrid G. nimmt derzeit an einer klinischen Studie in Heidelberg teil. Ziel der Behandlung ist es, so viel Zeit wie möglich zu gewinnen – Zeit für die fieberhafte Suche nach einem Stammzellspender.

"Astrid ist einer der stärksten Menschen, die ich kenne", sagt ihre gute Freundin Sara, die zum Kern des großen Helferkreises der Krebspatientin gehört. "Sie glaubt fest daran, dass es irgendwo einen Spender für sie gibt und wir ihn nur noch finden müssen."

Vielleicht ist München der Ort, wo dieser Spender zu finden ist. Vielleicht ist es auch Würzburg. Dort findet in zwei Wochen wie jedes Jahr ein großes Afrika-Festival statt. Dann soll auch dort registriert und typisiert werden – wieder eine Chance für Astrid G., den Blutkrebs doch noch zu besiegen.

