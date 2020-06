An ihrem ersten Geburstag Tochter von Hönscheid und Kusmagk macht ihre ersten Schritte

"Die ersten Schritte auf dieser Welt"

Am Strand bewegt sich die Einjährige vorsichtig und etwas unsicher auf ihre Mama zu - und fällt nach ein paar kleinen Schritten in die Arme von Hönscheid. Ihr zweijähriger Bruder Emil-Ocean steht daneben und beobachtet das Schauspiel am Strand. Zu dem süßen Clip schrieb die Surferin: "Pünktlich zum 1. Geburtstag machst du die ersten Schritte auf dieser Welt. Durch den Sand, am Meer, im goldenen Licht."