Oberaudorf - Pater Paul, Pater Matthäus und Pater Slawek werden als die letzten drei Karmeliten-Patres des Klosters in Reisach in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) in die Geschichte eingehen. Die polnischen Karmeliten-Brüder kehren, so ist es einer Mitteilung des Erzbistums München-Freising zu entnehmen, auf Wunsch ihres Provinzials in ihre Heimat zurück.