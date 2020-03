An die Würfel, fertig, los! Fünf Brettspiel-Klassiker für die ganze Familie

Monopoly

"Monopoly" ist das erfolgreichste Gesellschaftsspiel. Das Brettspiel besteht aus 22 Straßen, vier Bahnhöfen und je einem Elektrizitäts- und Wasserwerk. Gelangt man mit seiner Spielfigur auf ein verfügbares Feld, so kann man dieses kaufen. Ziel ist es, ein Imperium an Grundstücken zu errichten und die Mitspieler mit hohen Mieten bei den eigenen Grundstücken in den Bankrott zu treiben.