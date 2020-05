"An die Liebe meines Lebens" Vanessa Bryant öffnet letzten Brief von Kobe

Was für eine rührende Geschichte von Vanessa Bryant (38): Die Witwe der bei einem Hubschrauber-Absturz verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant (1978-2020) öffnete an ihrem Geburtstag den allerletzten Brief ihres Mannes an sie. Auf Instagram postete sie ein Bild des Umschlags und schrieb dazu: "Gestern habe ich einen Umschlag gefunden mit der Aufschrift: ,An die Liebe meines Lebens'" Sie habe aber noch einen Tag mit dem Öffnen auf ihren Geburtstag gewartet.