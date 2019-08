An der Universität Texas Matthew McConaughey: Der Hollywoodstar ist jetzt Professor

Plötzlich Professor? Hollywood-Star Matthew McConaughey (49, "Interstellar") hat offenbar einen neuen Job: seit Mittwoch ist der "True Detective"-Star Professor an der Universität von Texas, in Austin. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, wird der 49-Jährige dort am Radio-Fernsehen-Film-Lehrstuhl des Moody College of Communication unterrichten. Demnach hatte McConaughey seit 2015 dort Gastlesungen gehalten - nun ist er offiziell Mitglied des Lehrkörpers.