An der Seite von Robert F. Kennedy Jr. Ist sie Impfgegnerin? Jessica Biel unterstützt kontroverse Kampagne

Die Schauspielerin Rosanna Arquette (59, "Pulp Fiction") kommentierte Kennedys Instagram-Post mit "Danke, Jessica". Auch Stars wie Jim Carrey (57) oder Jenny McCarthy (46) haben sich in der Vergangenheit kritisch über Impfungen geäußert. Carrey sprach sich 2015 auf Twitter gegen Gesetzesentwürfe in Kalifornien aus, die die Anzahl an ungeimpften Kindern in dem Bundesstaat reduzieren sollte.