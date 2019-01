An der Seite von Max Hopp "Promi-Darts-WM 2019": Jimi Blue Ochsenknecht triumphiert

Neben van der Vaart und Ochsenknecht traten in der ProSieben-Show auch noch Lilly Becker (42), Comedian Markus Krebs (48), dessen Kollege Faisal Kawusi (27) und der Football-Kommentator Patrick Esume (44) jeweils gemeinsam mit Profi-Dartern zu der Spaß-Veranstaltung an. Auch in diesem Jahr war der Kult-Darter Phil "The Power" Taylor (58) mit von der Partie, der gemeinsam mit Kawusi antrat. Beide mussten sich aber recht schnell geschlagen geben.