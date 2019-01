Kachelmann moderiert das "Riverboat" von diesem Jahr an wieder zusammen mit Kim Fisher (49). Beide knüpfen damit an alte Zeiten an. Sie haben die Talkshow vor Jahren schon gemeinsam gestaltet. Die erste Sendung wird an diesem Freitag (4. Januar) ausgestrahlt. Die Gäste: Rüdiger Hoffmann, Andreas Kieling, Stefanie Stappenbeck, Adele Neuhauser, Gunther Emmerlich, Gunter Kahlo und Helmut Lotti.