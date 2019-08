An der Seite von Jim Carrey Ariana Grande freut sich über Cameo-Auftritt in "Kidding"

Ariana Grande (26) kennt man vor allem als Sängerin von Songs wie "thank you, next" oder "No Tears Left to Cry". Die US-Amerikanerin wurde jedoch eigentlich durch ihre Rolle in der Fernseh-Serie "Victorious" berühmt. Jetzt scheint die Grammy-Gewinnerin zu ihren Ursprüngen als Schauspielerin zurückzukehren. Dies bestätigte sie selbst auf ihren Social Media-Kanälen.