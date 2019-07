An der Seite von Jamie Bell Stylischer Auftritt: Kate Mara zeigt ihren After-Baby-Body

Ende Mai hat Schauspielerin Kate Mara (36, "House of Cards") die Geburt ihres ersten Kindes via Instagram bestätigt. Nun hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jamie Bell (33, "Billy Elliot") die Premiere seines neuen Films "Skin" in Los Angeles besucht und dabei ihren After-Baby-Body präsentiert. Die Neu-Mama trug ein hochgeschlossenes, langärmeliges Oberteil im bunten Stilmix sowie einen kurzen schwarzen Rock mit floralem Muster.