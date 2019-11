Probleme behinderten Bau des Denkmals

Schon länger gab es die Idee, ihn neben den Monaco Franze (also Helmut Fischer in seiner Paraderolle in Dietls "Der ewige Stenz") zu setzen. Doch immer wieder gab es neue Probleme. Die nun offenbar vom Tisch sind. Weg frei für das Helmut-Dietl-Denkmal!