Neuhausen - "Im Herzen der pulsierenden Maxvorstadt", so bewirbt der Makler die Lage. Nun ja. Das Haus liegt am Rande Neuhausens. Und was hier pulsiert, ist die Nymphenburger Straße mit ihren vielen Autos. Ein spätes Bier trinken? Schwer bis unmöglich. Besonders ist die Wohnung trotzdem. Weil sie hell und riesig ist. Und vor allem: weil sie eine besondere Geschichte hat.