München - Bei der Durchsuchung eines Bordells in Sendling haben Beamte der Polizei München am Mittwoch eine bewusstlose Frau im Hinterzimmer gefunden. Am Mittwoch führten sie gegen 12.45 Uhr eine routinemäßige Kontrolle in einem Betrieb in der Machtlfinger Straße durch. Zwei Angestellte sagten dabei aus, dass sich keine weitere Personen in den Räumen aufhalten würden.