München - Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei sind am Sonntagnachmittag an der Ecke Ludwigstraße und Von-der-Tann-Straße ineinandergekracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, befanden sich beide Fahrzeuge im Einsatz als es zu dem Unfall kam. Mehrere Kollegen seien bei dem Unfall verletzt worden.