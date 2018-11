Die Bauarbeiten beginnen jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.00 Uhr und enden am Montagmorgen um 4.00 Uhr, teilt das Baureferat mit. Gearbeitet werde dabei Tag und Nacht. Die Busse halten in der Zeit größtenteils an Ersatzhaltestellen in der Nähe des Ostbahnhofs. Außerdem wird der Verkehr an einigen Stellen umgeleitet. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.mvg.de