An den Folgen eines Herzinfarkts Kölner Fußball-Ikone Gerd Strack ist tot

Stracks größte Erfolge waren die Triumphe im DFB-Pokal in den Jahren 1977, 1978 und 1983. Zudem wurde er 1978 mit den Geißböcken Deutscher Fußballmeister. In den Jahren 1982 bis 1984 lief er außerdem zehnmal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf und erzielte dabei einen Treffer. Dieser Treffer im entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien sicherte der DFB-Elf die Teilnahme an der EM in Frankreich 1984.