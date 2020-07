"An dem sich jeder daran erinnert" Jürgen Klopp schlägt Weltfeiertag nach Corona-Krise vor

Über seine persönliche Zukunft sagte Klopp, dass er "zum Leben hundertprozentig" wieder nach Deutschland kommen werde. "Nach der Karriere" kehre er definitiv nach Deutschland zurück, "mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es Mainz sein". Klopp war für den FSV Mainz 05 zunächst als Spieler, dann als Trainer im Einsatz. Wenn seine Zeit beim FC Liverpool irgendwann ende, wolle er "mal ein Jahr nichts machen" und in dieser Zeit überlegen, was "eigentlich noch kommen" soll, da könne es "viele Möglichkeiten geben", so Klopp.