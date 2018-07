Neuss - Mit nur 52 Jahren ist der ehemalige Radprofi Andreas Kappes in der Nacht zu Dienstag an den Folgen eines allergischen Schocks nach einem Insektenstich gestorben. Der Bund Deutscher Radfahrer bestätigte am Dienstagnachmittag eine entsprechende Meldung der "Neuss-Grevenbroicher Zeitung". Kappes war Sportlicher Leiter der am Mittwoch (1. August) stattfindenden Tour de Neuss.