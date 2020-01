Täter seit langem alkoholsüchtig

Der getrennt lebende, arbeitslose Restaurantfachmann hatte am Romanplatz vor allem Fleischwaren eingepackt. Als er am Ausgang der Geschäftsräume von einem Marktmitarbeiter (34) am Arm festgehalten wurde, riss er sich los und traf den 34-Jährigen ins Gesicht.