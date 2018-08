München - Für Gregor R. (Name geändert) war der Brief wie ein Schlag in die Magengrube: 1118 Euro Miete forderte die GBW darin für seine 93-Quadratmeter-Wohnung in der Adams-Lehmann-Straße. Bisher zahlte er lediglich 972 Euro. "Fast 150 Euro mehr im Monat, für mich ist das viel Geld, das schaffe ich nicht", sagt R., der in München als Fahrer arbeitet.