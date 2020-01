Der zuständige Richter am Amtsgericht war diesbezüglich anderer Meinung und gab der Klage der Wohnungsbaugenossenschaft Recht. "Der Beklagte hat vorliegend den Hausfrieden nachhaltig gestört, so dass der Klägerin (...) die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann", so die Begründung. Das Urteil ist rechtskräftig.