Michael Haberland, Präsident des Autoclubs "Mobil in Deutschland", kritisiert diese Maßnahme scharf – und hat deshalb eine Petition gestartet. "Es wird von Grün-Rot billigend in Kauf genommen, dass die längeren Ampelzeiten zu erheblichen Staus in und um München führen", kritisiert Haberland. Begründet wird die Maßnahme mit der Luftreinhaltung. "Nicht berücksichtigt wird dabei, dass zum einen der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter an der Prinzregentenstraße derzeit nicht überschritten wird, und zum anderen der Verkehr hierdurch nicht unbedingt abnimmt, sondern länger im Stau steht und dabei Schadstoffe produziert", so Haberland weiter.