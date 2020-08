Amerikas Einwanderer Ex-US-Präsident George W. Bush veröffentlicht ein neues Buch

Der ehemalige Präsident (2001-2009) George W. Bush (74) hat ein weiteres Buch mit seinen Bildern zusammengestellt, diesmal stehen Gesichter und Geschichten der amerikanischen Einwanderer im Mittelpunkt. "Out of Many, One" soll am 2. März 2021 erscheinen und "die inspirierenden Reisen von Amerikas Einwanderern und den Beitrag, den sie zum Leben und Wohlstand unserer Nation leisten" hervorheben, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, aus der das "People"-Magazin zitiert.