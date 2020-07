Amber Heard schlug ihn deshalb Johnny Depp wurde um 650 Millionen Dollar betrogen

Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Johnny Depp (57, "Sleepy Hollow") und der britischen Zeitung "The Sun" fördert neben verstörenden Einblicken in seine gescheiterte Ehe mit Amber Heard (34, "London Fields") auch neue Details zu seinen offenbar maroden Finanzen zu Tage. So soll Depp nicht nur von seinen ehemaligen Managern um 650 Millionen Dollar betrogen worden sein, 2016 soll er auch Steuerschulden in Höhe von 100 Millionen angehäuft haben - was zu einer Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau führte.