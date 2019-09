Amazons Eigenproduktion "Herr der Ringe"-Serie hat weiteren Hauptdarsteller gefunden

Hobbit, Elf, Mensch oder doch ein Zwerg? Welches Wesen Will Poulter (26, "The Revenant") in Amazons geplanter "Herr der Ringe"-Serie übernehmen wird, ist noch nicht bekannt - das Projekt ist streng geheim. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, wird er jedoch eine der Hauptrollen verkörpern.