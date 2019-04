Amazon-Serie "Utopia" John Cusack: Erste Hauptrolle in einer Serie

Neben seiner Filmkarriere startet John Cusack (52, "High Fidelity") nun auch in einer Serie durch: Er wird den Wissenschaftler Dr. Kevin Christie in der Amazon-Serie "Utopia" spielen. Das berichtet die US-amerikanische Zeitschrift "Variety". In der Serie geht es um eine Gruppe junger Erwachsener, die in den Besitz eines mystischen Untergrund-Comics kommen. Deswegen werden sie von einer mysteriösen staatlichen Organisation gejagt. Die Gruppe findet schließlich heraus, dass die Verschwörungstheorien in dem Comic-Roman tatsächlich der Wahrheit entsprechen.